У Росії можуть сповільнити зарубіжний сегмент інтернету до рівня 24 Кбіт/с, - розслідувач Bellingcat

Режим Володимира Путіна розробляє план знищення анонімного інтернету на території Росії, заявив розслідувач порталу Bellingcat Христо Грозєв з посиланням на джерела в спецслужбах.
Про це він сказав на Конференції з питань міжнародної безпеки імені Леннарта Мері у Таллінні.
За словами Грозєва, у найближчі два роки в Росії хочуть ввести систему акредитації всіх хостинг-провайдерів. Ті, кого акредитують, будуть зобов'язані давати ФСБ повну інформацію, включаючи SSL-сесії, логіни, IP-адреси по кожному своєму користувачеві. Тобто не буде ніякої взагалі анонімності.
За даними Грозєва, зарубіжні сайти, які відмовляться виконувати вимоги влади, зіткнуться з поступовим обмеженням швидкості. "Через 2 роки буде 24 Кбіт/сек - це та швидкість, з якою ми в дев'яностому підключалися до інтернету по телефону", - цитує журналіста видання TJournal.
Він зазначив, що подібні обмеження фактично означатимуть відключення Росії від глобальної мережі. На його думку, російська влада "розтягнула процес на два роки", щоб зробити це непомітно для громадян і уникнути протестів.
Нагадаємо, що у 2019 році в Росії набув чинності закон про ізоляцію рунету. Він зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати надане Роскомнаглядом обладнання, яке в разі виникнення загроз безпечній роботі мережі дозволить відомству здійснювати централізоване управління.
Літом 2021 року російські ЗМІ повідомляли, що РФ провела успішні навчання з фізичного відключення рунету від світової Мережі.
В лютому 2020 року було опубліковано доклад міжнародної правозахисної групи "Агора" про свободу інтернету, в якому повідомлялося про плани РФ створити відокремлений сегмент Мережі "на зразок китайсько-північнокорейського".