У Росії можуть сповільнити зарубіжний сегмент інтернету до рівня 24 Кбіт/с, - розслідувач Bellingcat

Режим Володимира Путіна розробляє план знищення анонімного інтернету на території Росії, заявив розслідувач порталу Bellingcat Христо Грозєв з посиланням на джерела в спецслужбах.

Про це він сказав на Конференції з питань міжнародної безпеки імені Леннарта Мері у Таллінні.

За словами Грозєва, у найближчі два роки в Росії хочуть ввести систему акредитації всіх хостинг-провайдерів. Ті, кого акредитують, будуть зобов'язані давати ФСБ повну інформацію, включаючи SSL-сесії, логіни, IP-адреси по кожному своєму користувачеві. Тобто не буде ніякої взагалі анонімності.

За даними Грозєва, зарубіжні сайти, які відмовляться виконувати вимоги влади, зіткнуться з поступовим обмеженням швидкості. "Через 2 роки буде 24 Кбіт/сек - це та швидкість, з якою ми в дев'яностому підключалися до інтернету по телефону", - цитує журналіста видання TJournal.

Фото: Двач Христо Грозєв на форумі в Таллінні

Він зазначив, що подібні обмеження фактично означатимуть відключення Росії від глобальної мережі. На його думку, російська влада "розтягнула процес на два роки", щоб зробити це непомітно для громадян і уникнути протестів.

Нагадаємо, що у 2019 році в Росії набув чинності закон про ізоляцію рунету. Він зобов'язує інтернет-провайдерів встановлювати надане Роскомнаглядом обладнання, яке в разі виникнення загроз безпечній роботі мережі дозволить відомству здійснювати централізоване управління.

Літом 2021 року російські ЗМІ повідомляли, що РФ провела успішні навчання з фізичного відключення рунету від світової Мережі.

В лютому 2020 року було опубліковано доклад міжнародної правозахисної групи "Агора" про свободу інтернету, в якому повідомлялося про плани РФ створити відокремлений сегмент Мережі "на зразок китайсько-північнокорейського".