Вітренко: “Північний потік-2” стає символом західної корупції

"Газопровід не буде працювати, якщо санкції щодо дочірніх компаній російського газового монополіста будуть посилені".

Голова НАК “Нафтогаз” Юрій Вітренко закликав Уряд США посилити санкції до “Газпрому” через добудову “Північного потоку-2”.

Про це він заявив у межах другого дня форуму YES, передає кореспондент Lb.ua.

Газопровід не буде працювати, якщо санкції щодо дочірніх компаній російського газового монополіста будуть посилені, зазначив він.

“Ми відчували, що відбувалося останні декілька років. У нас є певний успішний досвід, були запроваджені санкції 2019 року і вони фактично припинили будування цього трубопроводу (“Північний потік”). Але на 90% з лишком він вже закінчений”, – заявив він.

Він нагадав, що “компанії, які підпадали під санкції, припинили його будування”. “Якщо Уряд США введе такі санкції, то ми вважаємо, що європейські компанії не будуть купляти газ через цей трубопровід. Таким чином він не буде спроможнім. Ми вважаємо, що санкції потрібно не пом’якшити, їх треба посилити”, – закликав він.

Оновлення 10:44. Він зазначив, що “Газпром” наразі є єдиною компанією, яка має доступ до української транзитної системи. “Це впливає на конкуренцію в Європі. Ми можемо говорити про порушення контракту. На жаль, для України проблеми з “Північним потоком-2” – це стає символом західної корупції. Там є символічне значення і це $2 млрд для нас. Це питання нашої безпеки”, – сказав Вітренко.

“Щодо цієї геополітичної проблеми, то зауважу, що контракт був підписаний в 2019 році, я (контракт, – ред.) особисто підписував і брав участь у перемовинах. Щодо німецької сторони – були гарантії, аніж переговори як такі”, – додав очільник “Нафтогазу”.

“Про вхід Україну в нову епоху, еру верховенства права маємо говорити через призму існуючих домовленостей у газовому секторі. Ми маємо очікування, що це дасть певні переваги для України, коли Україна стане частиною західного світу, більш вільною, менш корумпованою, де поважають принципи верховенства права. Частина цих домовленостей говорить, що інші мають бути долучені до газової системи, а "Газпром" блокував це для європейських компаній, і нічого не робить щодо цього. А інші світові лідери, які могли б щось зробити – в основному нічого не відбувається”, – підсумував Вітренко.

Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

2 вересня очільник "Газпрому" Міллер сказав, що перші поставки "Північним потоком-2" можуть початися вже в 2021 році.

Водночас німецький регулятор – Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur – заявив, що може покарати Nord Stream 2, якщо той почне комерційні поставки газу до Німеччини без сертифікації.

У грудні 2019 року Україна і Росія уклали новий транзитний договір на 2020-2024 роки.