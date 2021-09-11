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Німеччина покарає Nord Stream 2, якщо той почне поставки газу без сертифікації

Регулятор не знає, скільки часу потрібно на сертифікацію.

Німеччина покарає Nord Stream 2, якщо той почне поставки газу без сертифікації
Фото: vedomosti.ru

Німецький регулятор - Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur - може покарати Nord Stream 2, якщо той почне комерційні поставки газу до Німеччини без сертифікації. 

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що наразі заявка Nord Stream 2 на отримання сертифікації розглядається.

Bundesnetzagentur не знає, скільки часу потрібно на сертифікацію. Але регулятор може покарати консорціум, якщо він почне роботу без схвалення.

Зазначається,що перш ніж регулятор сертифікує “Північний потік-2”, він має виконати умови Третього енергопакету. Вони передбачають, що оператор трубопроводу та постачальники газу мають бути незалежними один від одного. Це має забезпечити справедливу конкуренцію на енергоринку ЄС.

Проект "Північний потік-2" передбачає будівництво й роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Нагадаємо, 10 вересня російський газовий монополіст "Газпром" оголосив про завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

2 вересня очільник "Газпрому" Міллер сказав, що перші поставки "Північним потоком - 2" можуть початися вже в 2021 році.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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