РФ і Білорусь схвалили рішення про поглиблення інтеграції країн на основі 28 союзних програм

Остаточні документи щодо інтеграції РБ і РФ Лукашенко і Путін збираються підписати в жовтні.

Росія та Білорусь схвалили рішення про поглиблення інтеграції на основі 28 союзних програм. Відповідне повідомлення за результатами ради міністрів Союзної держави зробив російський прем'єр Михайло Мішустін, зазначає БЕЛТА.

Остаточні документи щодо інтеграції Білорусі з Росією Олександр Лукашенко і президент РФ Володимир Путін збираються підписати в жовтні.

Вчора Олександр Лукашенко літав на перемовини з Путіним. Спочатку передбачалося, що саме на цій зустрічі буде підписано спільний указ щодо інтеграції РФ і Білорусі.

Інтеграція Росії з Білоруссю обговорюється з 1999 року. Проєкти "дорожніх карт" влада країн не публікувала.

У 2019 році Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися, що Росія і Білорусь в рамках об'єднання в Союзну державу створять єдині парламент і уряд.

У вересні 2020 прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін на зустрічі з Олександром Лукашенком заявив про досягнення прогресу щодо Союзної держави.

Пакет "дорожніх карт" з інтеграції – останній з 28 документів, що передбачають інтеграцію двох країн.