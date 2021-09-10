Держдеп висловив занепокоєння звільненням незалежних членів наглядової ради "Нафтогаз Україна"

США закликають український уряд до участі у вирішенні цього питання.

Державний департамент США занепокоєний кризою керівництва "Нафтогаз Україна" включно з відставкою незалежних членів наглядової ради. Таку позицію висловив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу.

"Ми розуміємо, що міжнародні донори та партнери докладають зусиль, щоб знайти рішення, яке відповідатиме принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва і розвитку та забезпечить належне управління в "Нафтогазі", – зазначив він.

Він закликав українську владу докласти зусилля для цього, особливо враховуючи тривалу російську агресію та окупацію.

"Ми вітаємо активну участь українського уряду для позитивного рішення цього питання", – повідомив Нед Прайс.

Нагадаємо, що про відставку членів наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа і Людо Ван дер Хейдена стало відомо 7 вересня.

Причиною їх відставки стала відмова Кабміна переглянути своє рішення про призначення головою правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

У квітні 2021 року Вітренко змінив Андрія Коболєва, хоча перед цим він був в.о. міністра енергетики.

НАЗК вважає, що призначення Вітренка суперечить законодавству України. Закон "Про запобігання корупції" передбачає, що після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна брати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу. Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Вітренко ж, будучи керівником Міненерго, на думку НАЗК, системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України" аж до призначення на посаду голови правління компанії. Через це НАЗК спрямувало припис щодо необхідності розірвання контракту з Вітренком.

Вітренко не погодився з приписом НАЗК і сказав, що буде оскаржувати його в суді. Також припис в суді оскаржив голова уряду.

За даними джерел LB.ua, в Офісі президента виступали категорично проти звільнення Юрія Вітренка з посади голови НАК "Нафтогаз України".

18 червня Окружний адміністративний суд Києва зупинив припис Нацагентства з питань запобігання корупції щодо необхідності розірвання контракту з главою НАК "Нафтогаз" Юрієм Вітренком.

Наглядова рада "Нафтогазу" на засіданнях 24-25 червня не змогла визначитися з відстороненням Вітренка і перенесла це питання на одне з наступних засідань. 6 липня Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" на позачерговому засіданні не змогла ухвалити рішення про можливе відсторонення Юрія Вітренка. НР висловила свою глибоку стурбованість невизначеністю щодо ситуації з призначенням голови правління, "що має визначальний вплив на можливість виконання нами Спільної дорожньої карти, яка була погоджена під переобрання наглядової ради компанії в травні 2021 року".