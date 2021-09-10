Для набуття членства в НАТО необхідні пару років та реальні реформи.

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що для вступу України в Європейський Союз знадобиться 10-15 років.

Про це він розповів в коментарі LB.ua.

"Я вважаю, що реальний термін вступу, якщо ми будемо дуже амбітно, дуже послідовно виконувати все що потрібно для умов членства - це 10-15 років", - сказав Клімкін.

"Вступити в ЄС за пару років навіть за умов виконання всього що потрібно - не можливо.... Але це - наше майбутнє, наша безпека", - додав він.

Клімкін зазначив, що вступ до НАТО - це "зовсім інша історія. Для набуття членства в НАТО, за його словами, необхідні пару років, реальні реформи та наближення до стандартів Альянсу.

"Якщо в НАТО будуть приймати наші збройні сили. Реально хлопців, бригади, наши спецслужби... Ну звичайно, треба ще попрацювати. Але для цього потрібно кілька років. Є можливість і необхідність адаптуватися до стандартів НАТО... Англійську потрібно вивчити", - зазначив ексміністр.

Нагадаємо, раніше президентка Естонії Керсті Кальюлайд заявила, що Європейському Союзу варто було б бути сміливішим у питанні розширення, але зазначає, що Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства.

Прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції. У березні цього року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом ЄС за 5-10 років, а також прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі.

У 2019 році міністр Клімкін говорив що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в ЄС можливий у кращому разі в 2035 році. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член ЄС Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

У 2018 році прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявляв, що Молдова, Україна та Грузія повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у ЄС. У червні цього року в Брюсселі глави МЗС України, Грузії та Молдови представили Асоційоване Тріо - тристоронній формат з координації зусиль у сфері європейської інтеграції.