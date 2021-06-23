Глави МЗС України, Грузії та Молдови представлять Асоційоване Тріо у Брюсселі

Тристоронній формат з координації зусиль у сфері європейської інтеграції створено місяць тому.

Глави дипломатій України, Грузії та Молдови у четвер, 24 червня, вперше зі спільним візитом у форматі Асоційованого Тріо відвідають інституції ЄС у Брюсселі. Там міністри представлять європейським партнерам стратегічне бачення подальшого розвитку тристороннього формату, повідомляє пресслужба українського МЗС.

Там наголошують, що спільна дипломатична робота розпочалася відразу після створення Асоційованого тріо у Києві. Посли України, Грузії та Молдови протягом місяця провели близько 40 спільних зустрічей на високому рівні в європейських інституціях та міністерствах закордонних справ 27 країн-членів ЄС.

На зустрічах йшлося про прискорення інтеграції трьох країн до Внутрішнього ринку ЄС, а також секторальну взаємодію та активну участь Тріо у нових політиках ЄС, зокрема Європейському зеленому курсі та цифровому переході.

"Європейські партнери підтвердили готовність і надалі мобілізувати допомогу ЄС для просування реформ в Україні, Грузії та Молдові", - стверджують у МЗС.

Асоційоване Тріо - тристоронній формат посиленої співпраці України, Грузії та Молдови з координації зусиль у сфері європейської інтеграції. Він був започаткований 17 травня 2021 року під час спільного візиту глав зовнішньополітичних відомств Молдови та Грузії до України.

Нагадаємо, у 2018 році прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявляв, що Молдова, Україна та Грузія повинні об'єднати зусилля і разом подати заявку на вступ у ЄС.

У 2019 році міністр закордонних справ України Павло Клімкін говорив що розмови про вступ у ЄС за 5-10 років - це "казки і дурість". На його тодішню думку, вступ України в ЄС можливий у кращому разі в 2035 році. П'ятий президент Петро Порошенко зазначав, що переговори про вступ можуть початися в 2023 році. Член ЄС Литва пропонувала іншу дату - 2027 рік.

Прагнення України вступити до складу Євросоюзу прописано в Конституції.

У березні цього року прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує стати членом ЄС за 5-10 років, а також прагне отримати членство у Північноатлантичному альянсі.