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Помер колишній уповноважений Ющенка з питань енергетики Богдан Соколовський

Йому було 67 років.

Фото: Макс Левин

Колишній уповноважений президента Віктора Ющенка з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський помер у віці 67 років.

Про це повідомила його колега, політична і громадська діячка Лариса Мудрак у фейсбуці.

"Богдан Соколовський пішов у засвіти. Політик. Дипломат. Фізик. Він тонко й глибоко відчував особливі ньюанси ролі й можливості України на світовій мапі. Знав те, про що зараз вже не встигають говорити в політичних війнах й дипломатичних діалогах. Знав глибоку сутність. Глибинну", - написала вона.

Богдан Соколовський у 1993-2004 роках працював на дипломатичній роботі в МЗС України, зокрема був радником у Посольствах України в Німеччині, США й Австрії.

Широкому загалу його ім’я стало відомим після його призначення в секретаріат президента Віктора Ющенка на посаду уповноваженого президента з міжнародної енергетичної безпеки у 2008 році.

Після 2010 року він виступав здебільшого як енергетичний експерт.

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