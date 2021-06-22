Чорне море не має бути "російським озером", як би цього не хотілося сусідові-агресору, - Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером".

Про це Данілов написав у фейсбуці.

Вчора під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender (D36) Королівського військово-морського флоту Великої Британії до порту Одеси, куди я мав честь бути запрошеним, отримав унікальний подарунок. Капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив мені історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Ця пам’ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути «російським озером», як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", - розповів Данілов.

Фото: facebook.com/danilov.oleksiy

Секретар РНБО додав, що мав нагоду переглянути відпрацювання маневрів зі звільнення захопленого у ході навчань HMS Defender. За його словами, військовослужбовці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ, піхотинці Королівських ВМС Великобританії та Корпусу морської піхоти США продемонстрували високопрофесійні навички взаємодії та командної роботи.

"Безпека Чорноморського регіону стає міцнішою у співпраці з нашими партнерами - країнами-членами НАТО!", - наголосив Олексій Данілов.

Нагадаємо, 21 червня Україна і Великобританія підписали Меморандум про реалізацію проєктів морського партнерства між консорціумом промисловості Сполученого Королівства та ВМС України. Меморандум передбачає спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Великій Британії, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз ВМС України.