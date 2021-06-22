Партія Меркель у передвиборчій програмі виступила за посилення позиції щодо Росії

Однак у програмі зазначена і необхідність співпраці з Росією, зокрема у тих сферах, де є спільні інтереси.

Блок Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів у передвиборчій програмі виступив за посилення позиції щодо Росії. Про це з посиланням на документ пише "РБК-Україна".

"Росія кидає виклик нашим цінностям. Ми не хочемо, щоб це призвело до серйозної військової загрози для Європи", – зазначається у програмі.

Політсила вважає, що для протистояння російській агресії потрібна більша згуртованість і здатність до стримування, а також єдність у НАТО і ЄС.

Партія виступила за посилення незалежності "східних партнерів по ЄС" і "відновлення Європейського світопорядку, який був підірваний протиправною анексією Криму Росією".

Однак у програмі зазначена і необхідність співпраці з Росією, зокрема у тих сферах, де є спільні інтереси.

Нагадаємо, що чергові парламентські вибори в Німеччині пройдуть у вересні цього року. На них обиратимуть 20 скликання бундестагу. Це будуть перші вибори з 2005 року, на яких ХДС не очолюватиме Ангела Меркель.