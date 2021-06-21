Росіяни назвали Сталіна найвидатнішою людиною всіх часів і народів

Соціологи "Левада-Центру" попросили росіян назвати найвидатніших людей усіх часів і народів. В першій п'ятірці опинилися: Йосип Сталін (39%), Володимир Ленін (30%), Олександр Пушкін (23%), Петро I (19%) та Володимир Путін (15%).

Про це повідомляється на сайті "Левада-Центру".

Подібне опитування проводиться вже ввосьме, і Сталін займає у ньому перше місце втретє підряд.

У 1989 році першим був Ленін (72%), а Сталін не входив навіть до першої десятки. Під час опитувань у 1994, 1999 і 2003 роках перше місце займав Петро I (з невеликим відривом від Леніна), у 2008 році першим єдиний раз став Пушкін, а з 2012 року першість тримає Сталін.

У порівнянні з попереднім заміром, що проводився у 2017 році, скоротилася частка тих, хто називав серед найвидатніших особистостей Путіна (з 34% до 15%), Пушкіна (з 34% до 23%) і Петра I (з 29% до 19%). Водночас помітно зросла частка тих, хто називав дисидента Андрія Сахарова (з 2% до 7%).

Крім того, значно зросла частка тих, хто не зміг відповісти: з 9% в 2017 році до 19% в 2021 році.

"Структура цього пантеону майже не змінюється - радянські імена-символи, починаючи з Леніна і Сталіна (інші революціонери і більшовики остаточно пішли з колективної пам'яті) і закінчуючи найвідомішим полководцем - Жуковим, слабшають, але їм на зміну не приходять нові. Ніяких нових значущих символічних фігур, починаючи з 1989 року, в списку хоча б 20 найбільш важливих імен не з'явилося (усього кожен раз респонденти називали приблизно по 300 імен, але абсолютна більшість з них не утворювало скільки-небудь помітного консенсусу, тобто представляли собою поодинокі згадки). Більш того, останнє опитування фіксує явні ознаки деградації цього смислового поля: загальне число згадок скоротилося з 2008 року в 1,6 рази", - прокоментував результати опитування директор "Левада-Центру" Лев Гудков.

Питання соціологів було відкритим, тобто респонденти мали самі назвати імена. Тому іноземців у ньому дуже мало: Альберт Ейнштейн (9%), Наполеон (5%), Гітлер (5%).

Опитування проводилося 20-26 травня, у ньому взяли участь 1620 осіб. Похибка становить не більше 3,4%.

Нагадаємо, що 72% українців вважають Сталіна жорстоким нелюдом-тираном.