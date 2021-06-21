У США пригрозили Китаю міжнародною ізоляцією в разі відмови від співпраці в розслідуванні походження ковіду

Китай зіткнеться із "ізоляцією міжнародної спільноти", якщо не буде співпрацювати у подальшому розслідуванні причин походження пандемії коронавірусу. Відповідну заяву зробив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі Fox News Sunday.

Салліван підтримав заклик президента Джо Байдена до лідерів країн G7 стосовно тиску на Китай задля прозорого розслідування.

"Саме така дипломатична робота, згуртування країн, здійснення політичного і дипломатичного тиску на Китай, є основною частиною зусиль, які ми докладаємо, щоб остаточно поставити перед Китаєм суровий вибір: або вони дозволять розслідувачам проводити справжню роботу і з'ясувати, звідки це взялося, або вони зіткнуться з ізоляцією у міжнародному співтоваристві", - запевнив Салліван.

Однак він додав, що в цьому питанні США не будуть покладатися винятково на Китай і докладатимуть зусиль в розслідуванні.

Нагадаємо, у звіті національної урядової лабораторії США про походження коронавірусу зробили висновок, що гіпотеза про витік ковіду з китайської лабораторії в Ухані є правдоподібною та заслуговує на подальше вивчення.

Нещодавно президент США Джо Байден наказав спецслужбам у короткі терміни повідомити йому, як виник вірус. За словами Байдена, американська розвідка зосереджена на двох версіях: що вірус виник у результаті контакту з інфікованю твариною або ж унаслідок аварії в лабораторії.

Уряд Китаю неодноразово заперечував можливість витоку вірусу з лабораторії в Ухані. Уханьский інститут вірусології також спростовує витік вірусу і заявляє, що у жодного його працівника не було позитивних результатів на ковід. Однак офіційні посадовці США вважають, що КНР може бути непрозорою у питанні співпраці щодо з'ясування походження вірусу.

Минулого місяця WSJ оприлюднив дані про розслідування американської розвідки, згідно з яким троє співробітників лабораторії інституту в Ухані звернулися за медичною допомогою з важкими симптомами інфекційного захворювання за кілька місяців до офіційного початку пандемії COVID-19.

Троє вірусологів, які потрапили в лікарню в листопаді 2019 року, працювали в лабораторії з вивчення коронавірусу та інших патогенів. Їхнє захворювання підозріло нагадувало як власне коронавірус, так і ГРВІ.

Точні причини виникнення ковіду з'ясовуються, але ВООЗ вважає ймовірними чотири сценарії. "Найбільш ймовірним" названо варіант поширення через проміжну тварину, можливо, дику, яку потім одомашнили і вирощували на фермах. Ця тварина могла бути заражена через кажана, який вважається найбільш вірогідним джерелом вірусу, а потім – передати інфекцію людині. Можливий проміжний хазяїн SARS-CoV-2 лишається невстановленим.

Наступний варіант – пряма передача (без тварини-посередника) до людини, наприклад, через кажана чи ящірок.

Потрапляння до людського організму через холодні харчові продукти в доповіді назвали "можливим, та малоймовірним", а зараження через витік з лабораторії – "дуже малоймовірним".