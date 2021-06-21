У Швеції парламент знову висловив вотум недовіри прем'єр-міністру Левену

У Швеції парламент висловив вотум недовіри прем'єр-міністру Стефану Левену. Лідеру соціал-демократів дали тиждень на те, щоб піти у відставку і доручити провести дострокові вибори чи сформувати новий уряд. Про це пише Reuters.

Націоналістичні "Шведські демократи" скористалися можливістю провести голосування за висловлення недовіри після того, як Ліва партія (колишня комуністична) відмовилася від підтримки лівоцентристського уряду через намір довзолити орендодавцям вільно встановлювати орендну плату за квартири в новобудовах.

Вотум підтримав 181 депутат зі 175 мінімально необхідних. Загалом парламент налічує 349 депутатів. Якщо Левен піде у відставку, то поки незрозуміло, до яких політсил спікер може звернутися для формування нового уряду. Соцопитування свідчать, що лівоцентристський та правоцентристський блоки рівномірно збалансовані, тож нові вибори можуть не прояснити ситуацію.

Нагадаємо, що Стефану Левену, який очолює уряд Швеції з 2014 року, вже висловлювали вотум недовіри в 2018. На період дострокових виборів він очолював тимчасовий уряд. Чотири місяці партії намагалися створити парламентську більшість, але спроба вдачею не завершилася. Після цього Левена переобрали на другий термін до 2022 року.