Чотири країни висунули вимоги Ірану через збитий літак МАУ

Канада, Україна, Швеція та Великобританія направили Ірану спільне повідомлення про претензії в зв'язку зі збитим під Тегераном літаком "Міжнародних авіаліній України".

Спільна заява Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752 щодо повідомлення про претензії оприлюднена на сайті українського МЗС.

"Дії та бездіяльність Ісламської Республіки Іран є порушенням міжнародного права. У нашій заяві зазначається, що нашим державам, їхнім громадянам та резидентам на борту рейсу PS752 було завдано істотної та непоправної шкоди внаслідок трагедії, і Іран має виконати свої зобов’язання щодо забезпечення репарації групі держав у повному обсязі", - йдеться в документі.

Там також зазначається, що країни висунули низку вимог, які не є вичерпними.

Серед вимог - визнання вчинення неправомірних дій і повний звіт про обставини, які призвели до збивання літака, публічне вибачення, повернення зниклих і вкрадених особистих речей жертв, запевнення в недопущенні подібних дій в майбутньому чітко висловленим способом, забезпечення прозорості кримінального розслідування заснованого на принципах верховенства права, а також справедлива компенсація матеріального і морального збитку, заподіяного жертвам і їхнім сім'ям незалежно від національності і в сумі, що відповідає зобов'язанням Ірану за міжнародним законодавством.

"Закликаємо Іран до співпраці з метою визначення дати офіційного початку переговорів з репарацій, які ми будемо проводити сумлінно", - йдеться в заяві.

Автори заяви також висловили солідарність із рідними і близькими жертв катастрофи, які й досі переживають глибоку втрату.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня 2020. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу (у тому числі 55 громадян Канади та 30 постійних мешканців країни).

Голова МЗС Ірану Мохаммад Джавад Заріф визнав, що іранські військові від початку знали, що це вони збили літак МАУ, але вимагали приховувати цей факт.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність. Пізніше Іран повністю визнав свою провину за збиття літака.

30 липня 2020 року в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

У березні 2021 року іранський орган цивільної авіації оприлюднив остаточний звіт щодо катастрофи. Зазначається, що причиною фатального рішення збити літак була помилка оператора протиповітряної оборони, який визначив літак як "ворожий об'єкт". У МЗС на це відповіли, що остаточний звіт Ірану - це спроба приховати істинні причини його збиття.

Згодом міністерство додало, що Україна вимагатиме розгляду на Раді ICAO оприлюдненого Іраном звіту про авіакатастрофу літака МАУ і відновлення та продовження іранською стороною технічного розслідування цієї трагедії.

У квітні в Ірані заявили, що десятьом посадовим особам висунули звинувачення у зв'язку зі збиттям літака. Жодного імені чи посади не назвали. У МЗС на це відповіли, що Україна не прийме на віру не підтверджену реальними доказами версію збиття літака МАУ.

У травні Верховний суд канадської провінції Онтаріо визнав збиття літака МАУ в Ірані терористичним актом.

1 червня іранська делегація на чолі із заступником міністра закордонних справ Мохсеном Бахарвандром прибула до Києва на переговори щодо збитого літака МАУ.