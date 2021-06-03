"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
"Батьківщина" передала до ЦВК необхідні для старту референдуму документи
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Школяр зі Львова загинув під час екскурсії, упавши у водоспад в Карпатах
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Зеленський вніс у Раду закон про олігархів (оновлено)
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
Німеччина закрила повітряний простір для авіакомпаній з Росії
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
ОПЗЖ вивела під Раду "білосорочечників"
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Повний текст законопроєкту про олігархів - документ
Зеленский и его план «Б»
Зеленский и его план «Б»
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Гучний скандал на Roland Garros: друга ракетка світу знялася з турніру через відмову спілкуватися з журналістами
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
Курт Волкер заявив, що здивований заявами Зеркаль щодо лобіювання "Північного потоку - 2" (оновлено)
ГоловнаСвіт

США поділяться з Україною вакциною проти коронавірусу

Загалом Штати нададуть іншим країнам близько 80 млн доз вакцин.

США поділяться з Україною вакциною проти коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Адміністрація президента США Джозефа Байдена оприлюднила план розподілу перших 25 млн доз вакцин проти коронавірусу, які, зокрема, отримає і Україна.

Про це повідомила пресслужба Білого Дому.

Загалом планується передати 80 млн доз вакцин, з них 75% - за програмою COVAX. Пріоритет надаватиметься країнам Латинської Америки, Карибського басейну, Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

25% вакцин виділять країнам, які потребують вакцин і які звернулися за допомогою безпосередньо до Вашингтону.

На першому етапі планується передати перші 25 млн доз вакцини. При цьому, близько 19 млн доз будуть розподілені через механізм COVAX для наступних країн:

  • близько 6 млн доз — для Бразилії, Аргентини, Колумбії, Коста-Ріки, Перу, Еквадору, Парагваю, Болівії, Гватемали, Сальвадора, Гондурасу, Панами, Гаїті та інших країн Карибського співтовариства, а також Домініканській Республіці;
  • близько 7 млн доз — для Індії, Непалу, Бангладеш, Пакистану, Шрі-Ланки, Афганістану, Мальдівів, Малайзії, Філіппін, В’єтнаму, Індонезії, Таїланду, Лаосу, Папуа-Нової Гвінеї, Тайваню та островів Тихого океану;
  • близько 5 млн доз — буде передано країнам Африки, які будуть обрані у координації з Африканським Союзом;
  • близько 6 млн доз — для Мексики, Канади, Республіки Корея, палестинським територіям, Україні, Косово, Гаїті, Грузії, Єгипту, Йорданії, Іраку та Ємену, а також для працівників ООН.

Нагадаємо, у квітні адміністрація Байдена оголосила, що готується поділитися вакциною від коронавірусу AstraZeneca, майже 60 мільйонів доз, поміж іншими країнами. Цю вакцину ліцензували і широко використовують у багатьох країнах світу, зокрема у Європі, але вона ще не має дозволу на використання у Сполучених Штатах

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що США також розглядають можливість співпраці щодо постачання та виробництва вакцин в Україні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також