США поділяться з Україною вакциною проти коронавірусу

Адміністрація президента США Джозефа Байдена оприлюднила план розподілу перших 25 млн доз вакцин проти коронавірусу, які, зокрема, отримає і Україна.

Про це повідомила пресслужба Білого Дому.

Загалом планується передати 80 млн доз вакцин, з них 75% - за програмою COVAX. Пріоритет надаватиметься країнам Латинської Америки, Карибського басейну, Південної та Південно-Східної Азії та Африки.

25% вакцин виділять країнам, які потребують вакцин і які звернулися за допомогою безпосередньо до Вашингтону.

На першому етапі планується передати перші 25 млн доз вакцини. При цьому, близько 19 млн доз будуть розподілені через механізм COVAX для наступних країн:

близько 6 млн доз — для Бразилії, Аргентини, Колумбії, Коста-Ріки, Перу, Еквадору, Парагваю, Болівії, Гватемали, Сальвадора, Гондурасу, Панами, Гаїті та інших країн Карибського співтовариства, а також Домініканській Республіці;

— для Бразилії, Аргентини, Колумбії, Коста-Ріки, Перу, Еквадору, Парагваю, Болівії, Гватемали, Сальвадора, Гондурасу, Панами, Гаїті та інших країн Карибського співтовариства, а також Домініканській Республіці; близько 7 млн доз — для Індії, Непалу, Бангладеш, Пакистану, Шрі-Ланки, Афганістану, Мальдівів, Малайзії, Філіппін, В’єтнаму, Індонезії, Таїланду, Лаосу, Папуа-Нової Гвінеї, Тайваню та островів Тихого океану;

— для Індії, Непалу, Бангладеш, Пакистану, Шрі-Ланки, Афганістану, Мальдівів, Малайзії, Філіппін, В’єтнаму, Індонезії, Таїланду, Лаосу, Папуа-Нової Гвінеї, Тайваню та островів Тихого океану; близько 5 млн доз — буде передано країнам Африки, які будуть обрані у координації з Африканським Союзом;

— буде передано країнам Африки, які будуть обрані у координації з Африканським Союзом; близько 6 млн доз — для Мексики, Канади, Республіки Корея, палестинським територіям, Україні, Косово, Гаїті, Грузії, Єгипту, Йорданії, Іраку та Ємену, а також для працівників ООН.

Нагадаємо, у квітні адміністрація Байдена оголосила, що готується поділитися вакциною від коронавірусу AstraZeneca, майже 60 мільйонів доз, поміж іншими країнами. Цю вакцину ліцензували і широко використовують у багатьох країнах світу, зокрема у Європі, але вона ще не має дозволу на використання у Сполучених Штатах

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що США також розглядають можливість співпраці щодо постачання та виробництва вакцин в Україні.