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США розглядають можливість співпраці щодо постачання та виробництва вакцин в Україні, - Ляшко

Сторони обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19.

Фото: Віктор Ляшко

Посольство США в Україні повідомило про можливість співпраці між Україною та Сполученими Штатами щодо постачання та власного виробництва вакцин.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що сьогодні він провів зустріч з тимчасово повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, директором Всесвітнього підрозділу з ВІЛ СНІД в Україні, директором українського офісу Центру контролю та профілактики захворювань США Езрою Барзілай та партнерами міжнародної місії USAID в Україні Джеймсом Хоупом, Беном Зіннером та Паолою Павленко.

Під час зустрічі сторони обговорили спільну співпрацю в боротьбі з пандемією COVID-19, питання вакцинації в Україні та стратегічні напрямки роботи у сфері охорони здоров’я.

"Посольство Сполучених Штатів Америки повідомило про можливість співпраці щодо постачання та власного виробництва вакцин", - повідомив Ляшко.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у другому кварталі цього року Україна очікує поставку ще 500 000 доз вакцини Pfizer. У серпні очікується поставка 4 млн доз препарату Novavax. Після цього його завозитимуть щомісяця по 2 млн. Також держава має отримати понад 10 млн доз AstraZeneca. Загалом Україна законтрактувала 34 млн доз різних виробників, ще 8 млн держава отримає у межах ініціативи COVAX.

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