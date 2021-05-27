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Кулеба обговорив з сенатором США потребу зупинити "Північний потік-2"

Сторони обговорили шляхи подальшого зміцнення обороноздатності України, а також загрози "Північного потоку-2".

Кулеба обговорив з сенатором США потребу зупинити "Північний потік-2"
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з сенаторкою Конгресу США Джоні Ернст, в ході якої сторони, серед іншого, обговорили потребу зупинити будівництво газопроводу “Північний потік-2”.

Про це очільник МЗС України повідомив у Twitter.

"У розмові з сенаторкою Конгресу США Джоні Ернст підтвердили важливість стратегічного партнерства України та США, обговорили шляхи подальшого зміцнення обороноздатності України, а також загрози “Північного потоку-2” і потребу зупинити цей небезпечний проєкт", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, що адміністрація Байдена запровадила і потім одразу призупинила дію санкцій проти компанії-оператора проєкту Nord Stream 2, її генерального директора Маттіаса Варніґа, а також чотирьох корпоративних співробітників компанії. У звіті Держдепу зазначається, що причиною відмови було те, що санкції "негативно вплинуть на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками та партнерами".

Разом із тим США ввели санкції проти компаній та суден РФ за будівництво трубопроводу. В адміністрації Байдена нагадали, що виступають проти "Північного потоку-2".

Президент Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками другого року каденції зазначив, що побоюється, що Байден і президент РФ Володимир Путін домовляться про зняття санкцій з "Північного потоку".

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