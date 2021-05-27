Білорусь розвернула рейс Ryanair раніше, ніж прийшов лист з погрозами "від ХАМАС"

Білорусь розвернула рейс Ryanair з опозиційним журналістом Романом Протасевичем раніше, ніж прийшов лист з погрозами "від ХАМАС".

Про це йдеться в розслідуванні видань "Досьє", The Daily Beast і Der Spiegel.

Борт Ryanair зайшов у повітряний простір Білорусі о 12:30 23 травня, а в 12:33 отримав сигнал від диспетчера про можливу загрозу вибуху. Пілотам сказали, що кілька аеропортів отримали листа з повідомленням про бомбу.

Журналісти з'ясували, що на той час електронний лист з адреси ahmed_yurlanov1988@protonmail.com отримала тільки адміністрація "Литовських аеропортів".

Фото: dossier.center

"Ми, солдати ХАМАС, вимагаємо, щоб Ізраїль припинив вогонь в Секторі Гази. Ми вимагаємо, щоб ЄС відмовився від підтримки Ізраїлю в цій війні. Відомо, що учасники Дельфійського економічного форуму повертаються додому 23 травня рейсом FR4978. В цей літак закладена бомба. Якщо ви не виконаєте наші вимоги, бомба вибухне 23 травня над Вільнюсом. Аллаху Акбар", - йшлося в листі.

В 12:47 літак змінив курс та полетів у сторону столиці Білорусі, і тільки через десять хвилин, о 12:57, аналогічний лист прийшов на адресу аеропорта Мінська.

Нагадаємо, що ХАМАС спростував причетність до відправки цього листа і заявив, що не застосовує подібних методів. До того ж, у Газі на той час вже було оголошено режим припинення вогню.

23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.