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У Нігерії затонуло пасажирське судно, десятки людей зникли безвісти

Врятувати вдалося 22 людей. Знайдене також тіло одного загиблого. 

У Нігерії затонуло пасажирське судно, десятки людей зникли безвісти
Фото: samara.kp.ru

У річці Нігер на північному заході Нігерії потонув човен, на борту якого перебували близько 160 пасажирів. 

Про це повідомляє Ahram Online з посиланням на місцевого чиновника.

Човен рухався до північно-західного штату Кеббі, коли він розколовся і затонув, заявив адміністративний глава району Нгаскі Абдуллахі Бухарі Вара.

Врятувати вдалося 22 людей. Знайдене також тіло одного загиблого. Решта близько 140 пасажирів вважаються зниклими безвісти.

"Зараз триває рятувальна операція, але вдалося знайти лише 22 вцілілих та одного загиблого. Ми говоримо про близько 140 пасажирів, які все ще вважаються зниклими" ,- заявив Абдуллахі Бухарі Вара.

Причиною катастрофи називають перевантаження судна - човен може взяти на борт не більше 80 пасажирів. Судно також було завантажено мішками з піском із золотої шахти, заявив чиновник.

Зазначається, що перекидання човнів часто зустрічаються на нігерійських водних шляхах. Причинами цього здебільшого є перенаселеність та відсутність технічного обслуговування, особливо в щорічний сезон дощів.

Нагадаємо, 5 травня на озері у Одеській області перевернувся моторний човен, на якому патрулювали кордон четверо військовослужбовців Держприкордонслужби.

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