Літак "Бєлавіа" рейсу Мінськ-Барселона не пустили в ЄС

Судно не пустили в Польщу, тому що далі за маршрутом - Франція, яка закрила небо для білоруської компанії.

Літак білоруської компанії "Бєлавіа", що летів до Барселони, повернувся до Мінська.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

Спочатку польське Агентство цивільної авіації передало, що не пустило літак "Бєлавіа" в повітряний простір Польщі. Потім стало відомо, що літак літає колами біля кордону.

За даними ЗМІ, літак не пустили в Польщу, тому що по маршруту слідування - повітряний простір Франції, яка закрила небо для "Бєлавіа".

Тим часом "Бєлавіа" почала скасовувати свої міжнародні рейси. Зокрема, авіакомпанія припиняє польоти до Фінляндії з 26 травня, а в Чехію - з 28 травня.

Нагадаємо, 24 травня ЄС вирішив посилити санкційний тиск на Олександра Лукашенка та доручили заборонити авіакомпаніям із Білорусі використовувати повітряний простір ЄС як для прямих рейсів, так і транзитних.

Кабінет міністрів України також вирішив припинити авіасполучення між Україною та Білоруссю з 26 травня і заборонив польоти над білоруською територією.

Такі дії викликані тим, що 23 травня за вказівкою Лукашенка Білорусь підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair Афіни - Вільнюс, на якому перебував колишній редактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Протасевича та його дівчину затримали.

У разі висунення звинувачень у тероризмі Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.