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​Лукашенко: "Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте там, де угробили 300 людей"

Імовірно, він мав на увазі катастрофу Boeing 777 над Донбасом.

​Лукашенко: "Не подобається літати через безпечну Білорусь - літайте там, де угробили 300 людей"
Фото: EPA/UPG

Олександр Лукашенко після інциденту з пасажирським літаком Ryanair, на борту якого летів журналіст, співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, запропонував альтернативу всім, кому не подобається літати через Білорусь.

Про це повідомив  телеканал АТН у Telegram.

"Не подобається літати через безпечну Білорусь – літайте там, де угробили 300 людей", – сказав Лукашенко.

Він не уточнив, що мав на увазі. Однак, ймовірно, могло йтися про катастрофу Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, який збили російські найманці в небі над Донбасом у 2014 році. Тоді загинули всі 298 осіб, які перебували на борту.

Нагадаємо, 23 травня влада Білорусі змусила сісти в Мінську транзитний літак ірландської компанії Ryanair, на борту якого летів  Протасевич. Пасажирів літака вивели під приводом перевірки борту на замінування, після чого Протасевича було затримано. Його звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: організація масових заворушень (стаття 293 КК), організація грубого порушення громадського порядку (стаття 342 КК) і розпалювання ворожнечі (частина 3 статті 130 КК). Максимальні терміни за цими статтями - 15 років позбавлення волі, 3 роки і 12 років відповідно.

Після того, як літак  розвернули від кордону з Литвою в Мінськ, а самого Протасевича і його дівчину Софію Сапегу затримали, глави країн ЄС вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям користуватися європейським повітряним простором, Кабінет міністрів України також ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю. Уряд Литви заборонив авіарейси, які проходять через територію Білорусі, а Канада рекомендувала своїм авіакомпаніям припинити польоти над країною.

24 травня ввечері Протасевич записав відео, у якому сказав, що перебуває в СІЗО №1 і дає свідчення "за фактом організації масових заворушень у Мінську".

Лукашенко ж звинуватив Захід у спробі удушення Білорусі і пригрозив світовою війною. Раніше він прогнозував світову війну через Україну.

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