У Кремлі назвали дату нової зустрічі Путіна із Лукашенком

Білорусь "не ставила питання про збільшення економічної підтримки з боку РФ у зв'язку з останніми подіями".

Президент РФ Володимир Путін зустрінеться з Олександром Лукашенком 28 травня. Сторони збираються обговорювати економічні питання, зокрема і ситуацію із державним боргом Білорусі, цитують прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова російські ЗМІ.

Пєсков сказав, що Білорусь "не ставила питання про збільшення економічної підтримки з боку РФ у зв'язку з останніми подіями".

"Останніми подіями" є реакція світової спільноти на дії режиму Лукашенка проти опозиційних активістів і медіа, зокрема протиправна посадка літака з колишнім головним редактором Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем. Після цього країни ЄС, а також Великобританія та Україна закрили авіасполучення з Білоруссю. Євросоюз також пообіцяв перегляд санкцій проти режиму Лукашенка в бік розширення.

Білоруська "Белта" тим часом повідомляє переконання Лукашенка в тому, що Росія не прагне включити Білорусь до свого складу.

Нагдаємо, що Лукашенко літав в Москву до Путіна 22 квітня. До того президент РФ говорив з ним по телефону у той день, коли Володимир Зеленський мав першу телефонну розмову з Джо Байденом.