Троє японських рибалок загинули внаслідок зіткнення великого російського риболовецького траулера і невеликої японської шхуни. Інцидент стався в Охотському морі біля узбережжя острова Хоккайдо, повідомляє телеканал NHK.

За даними управління берегової охорони Японії, вранці 26 травня приблизно за 23 кілометри на північний схід від порту Момбецу російське судно "Амур" водотоннажністю 662 тонни зіткнулося з японським судном "Дайхаті Хоккомару" водотоннажністю 9,7 тонни. У результаті японське судно перевернулося.

Російські моряки підняли з води п'ятьох членів екіпажу японської шхуни - троє з них були мертві. Росіяни в результаті зіткнення суден не постраждали.

Один з рибалок розповів, що японське судно не рухалося під час аварії. "У момент зіткнення судно було в роботі і не могло рухатися. З нами зіткнулося російське судно", - цитує його Kyodo.