Радбез ООН обговорить примусову посадку літака Ryanair в Мінську

Рада Безпеки ООН збереться на термінове засідання щодо ситуації довкола примусової посадки літака компанії Ryanair в Мінську і арешту журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє “Голос Америки”.

Ініціаторами засідання виступили три країни - Естонія, Франція та Ірландія.

Обговорення відбудеться за зачиненими дверима й у неформальному форматі, а відтак ніхто із країн-представників у Радбезі не може виступити проти засідання.

Нагадаємо, в аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту літака Ryanair. Борт летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.