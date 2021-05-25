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Дівчина Протасевича на відео "зізналась" у публікації інформацї про білоруських силовиків

Вона заявила, що начебто вела Telegram-канал "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ.

Дівчина Протасевича на відео "зізналась" у публікації інформацї про білоруських силовиків
Фото: sapega_sofia_ / Instagram

В мережі оприлюднене відео, на якому дівчина затриманого співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича Софія Сапега стверджує, що вона начебто публікувала у соцмережі персональні дані білоруських силовиків. 

Запис оприлюднив провладний Telegram-канал "Желтые сливы".

“Я, Сапега Софія Андріївна … є редактором Telegram-канал "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ”, - промовляє дівчина на відео.

Вчора у мережі з’явилося відео з співзасновником Telegram-каналу NEXTA Романом Протасевичем, на якому він запевняє, що перебуває в мінському СІЗО та співпрацює зі слідством щодо "організації масових заворушень в Мінську".

В аеропорту Мінська 23 травня затримали співзасновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який перебував на борту. Він був на літаку Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса. Під час польоту пілоти запросили в Білорусі посадку через повідомлення про мінування. Потім пасажирів відправили на повторний огляд, де Протасевича й затримали.

Пізніше виявилось, що затримали також його дівчину - громадянку Росії Софію Сапегу.

Вона навчається на магістратурі в Європейському гуманітарному університеті Вільнюса. 

Сьогодні стало відомо, що Софію Сапегу заарештували на два місяці. Вона перебуває у статусі підозрюваної в скоєнні кримінального злочину. Якого - невідомо, оскільки з адвоката взяли підписку про нерозголошення.

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