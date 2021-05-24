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Разом із засновником Nexta у Мінську затримали його дівчину

Вони летіли разом з Афін до Вільнюса, однак опинилися у Мінську через екстрену посадку.

Разом із засновником Nexta у Мінську затримали його дівчину
Роман Протасевич
Фото: nn.by

Радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вечорка повідомив, що крім засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича в Мінську затримали ще одну росіянку.

Як пояснив Вечорка Бі-бі-сі, мова може бути про Софію Сапегу, дівчину Протасевича.

23-річна Сапега - громадянка Росії. Вона вчиться в магістратурі Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі за програмою "Міжнародне право і право Європейського союзу". В університеті підтвердили її затримання в Мінську. І додали, що після затримання вона на зв'язок не виходила.

Там запевнили, що Європейський гуманітарний університет докладає всіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Софії Сапеги.

За даними Бі-бі-сі, Сапега народилася в Росії (на її сторінках у соцмережах зазначено, що її рідне місто - Владивосток), але майже все життя прожила в Білорусі.

За інформацією Telegram-каналу Протасевича, коли в аеропорту Вільнюса приземлився літак, серед його пасажирів не виявилось двох білорусів та чотирьох росіян. У цьому переліку є дівчина опозиціонера, яка разом із ним летіла з Греції.

Вчора білоруська влада ініціювала повідомлення про мінування борту Афіни-Вільнюс, на якому летів Протасевич, щоб посадити літак у Мінську. 

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа. Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади. Польща вимагає негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення цивільного літака.

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