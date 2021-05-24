Прокуратура Литви відкрила провадження за фактом екстреної посадки літака з опозиціонером у Білорусі

Звинувачення включають викрадення літака з метою тероризму та поводження з людьми, що порушує міжнародні угоди.

Прокуратура Литви відкрила кримінальне провадження за фактом вимушеної екстреної посадки в Мінську літака Ryanair з білоруським опозиціонером, засновником Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича на борту, пише Reuters.

У заяві прокуратури зазначено, що звинувачення включають викрадення літака з метою тероризму та поводження з людьми, що порушує міжнародні угоди.

Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила, що пасажирам літака запропонували дати свідчення.

"Безпрецедентну ситуацію доведеться дослідити дуже ретельно", – повідомила Шимоніта.

Нагадаємо, що білоруська влада ініціювала повідомлення про мінування борту Афіни-Вільнюс, на якому летів Протасевич, щоб посадити літак у Мінську.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича після аварійної посадки літака з ним на борту в Мінську "операцією спецслужб". Вона звинуватила білоруську владу в зловживанні правилами повітряного сполучення заради захоплення її опонентів. Також Тихановська закликала Міжнародну організацію цивільної авіації (ICAO) розслідувати факт події і вжити заходів аж до виключення Білорусі з ICAO.

Негайно звільнити захопленого у Мінську засновника Nexta закликав президент Литви Гітанас Науседа. Україна назвала затримання засновника Nexta черговою атакою на свободу слова з боку білоруської влади. Польща вимагає негайних санкцій проти Лукашенка за захоплення цивільного літака.