Щонайменше 9 людей у світі стали мільярдерами через прибутки від виробництва вакцини від коронавірусу

Щонайменше 9 людей у світі стали мільярдерами за рахунок прибутків від виробництва вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомила благодійна організація Oxfam, посилаючись на дані міжнародної коаліції організацій та активістів People's Vaccine Alliance, передає Голос Америки.

Найбільше з усіх заробили очільник компанії “Модерна” Стефан Бансель, статки якого оцінюють у 4,5 мільярдів доларів, та засновник компанії BioNTech Угур Шахін - 4 мільярда доларів.

У список найбагатших виробників вакцини увійшли також члени ради директорів, віце-президенти та співзасновники китайської компанії CanSino Biologics, компанії Модерна, а також ROVI, яка виробляє упаковку для вакцин.

За даними американського каналу CNN, сукупний дохід всіх мільярдерів складає 19,3 мільярдів доларів, цього було б достатньо, щоб вакцинувати 780 мільярдів людей на планеті.