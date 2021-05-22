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За минулу добу від ковіду вакцинувалися ще 17 583 українці

Загалом у країні проведено 1 049 311 щеплень від коронавірусу.

У п’ятницю, 21 травня в України від коронавірусу щепилися 17 583 людини.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Одну дозу отримала 6 091 людина, повністю імунізовані - 11 492 людини. Протягом доби працювали 300 мобільних бригад і 336 пункти щеплення.

Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302 . Загалом проведено 1 049 311 щеплень”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, новопризначений Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що всі, хто хоче отримати щеплення від коронавірусної хвороби, зможуть це зробити до кінця 2021 року.

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