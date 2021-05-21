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У Львові відкрився симуляційний центр для навчання студентів-медиків

Він дозволить студентам та інтернам відпрацьовувати медичні навички на спеціальних симуляційних ляльках та кабінетах. 

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

У Львові відкрили центр медичних симуляцій на базі Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського. Центр створено у межах співпраці україно-швейцарського проєкту "Розвиток медичної освіти" з місцевою владою.

Центр симуляцій дозволить студентам та інтернам Львівської медичної академії відпрацьовувати медичні навички на спеціальних симуляційних ляльках та кабінетах — в умовах максимально наближених до роботи з реальними пацієнтами, йдеться у пресрелізі проєкту.

На базі центру лікарі та медсестри як окремо, так і в команді зможуть удосконалювати свої навички.

"Сучасну медичну освіту сьогодні неможливо уявити без технологій медичної симуляції, яка стрімко розвивається останні роки і де студенти в умовах максимально наближених до клінічних реалій мають змогу набувати необхідні фахові компетенції. Зокрема, завдяки співпраці з україно-швейцарським проєктом «Розвиток медичної освіти» вдалося зробити значний поступ у створенні центру медичної симуляції, кардинально оновити навчальне обладнання і методологічне забезпечення", - заявив ректор Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського Юрій Кривко. 

Інвестиції у центр склали орієнтовно 3,8 млн грн, з яких приблизно 3 млн грн були інвестовані Урядом Швейцарії через Україно-швейцарський проєкт "Розвиток медичної освіти" в Лабораторію клінічних навичок для сімейного лікаря та медсестри у Львові. 

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Лабораторії клінічних навичок складається із трьох симуляційних кімнат.

  • 1 кімната: для відпрацювання медичних навичок, яка включає камери, мікрофони, а також медичне обладнання і штучні руки, ноги, сідниці, які можуть бути підключені до комп'ютера. 
  • 2 кімната: звідки інструктор і викладач надає інструкції — управляють навчальним процесом. 
  • 3 кімната: де студенти з викладачем переглядають записане відео — як вони виконували маніпуляції, виявляють помилки і підкреслюють гарні маніпуляції. 

"Уряд Швейцарії через україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти» з 2019 року інвестує в розвиток медичної освіти в Україні. Наша ціль — якісна та сучасна медична допомога на первинній ланці, що можливе через посилення освіти в Україні. Проєкт інвестує близько 15 млн грн у шість симуляційні центри. Крім того, ставить собі на меті не тільки закупівлю обладнання та ремонт приміщень, а й кращі навички викладачів, IT, ресурси, як от літературу, знання англійської мови — те, що і формує якісну освіти у медичних ЗВО України", - зазначила керівниця проєкту Тетяна Степурко. 

Схожі симуляційні центри відкриються ще в п’яти пілотних закладах вищої медичної освіти: Рівненській медичній академії, Тернопільському національному медичному університеті, в Чернівцях в Буковинському державному медичному університеті, в Житомирському медичному інституті і в Харківському національному медичному університеті.

Україно-швейцарський проєкт "Розвиток медичної освіти" приділяє велику увагу посиленню освіти лікаря загальної практики в Україні. 

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

Фото: пресцентр проєкту ‘Розвиток медичної освіти’

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