"До кінця 2021 року всі охочі вакцинуватися від ковіду зможуть це зробити", - Ляшко

До кінця 2021 року всі, хто хоче отримати щеплення від коронавірусної хвороби, зможуть це зробити.

Про це заявив кандидат на посаду міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко під час представлення в Раді.

"Уже до осені в нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я. Будуть повністю переглянуті підходи реагування на радіаційні і хімічні загрози, але ми ніколи не будемо готовими до епідемій, якщо будемо стояти в черзі за вакцинами. Тому нам потрібно власне виробництво - це стане першим кроком фармацевтичної незалежності України. МОЗ визначить перелік критично важливих ліків, запропонує стійке державне замовлення, щоб інвестори розгорнули виробництво в Україні", - заявив він.

Кандидат на очільника МОЗ зазначив, що поставив амбітну ціль для себе на перші 100 днів - українці повинні могти вакцинуватися, працювати і подорожувати.

Ляшко додав, що збирається розширити програму доступних ліків уже цього року. Він також вважає, що потрібно впровадити додаткову доплату лікарням за результати лікування. Також Ляшко каже, що до кінця року мають затвердити нові стандарти, зокрема зі скринінгу хвороб.

"Вакцинація, відповідальність і впевненість - ключові характеристики МОЗ на найближчий період", - резюмував він.

Нагадаємо, очільника МОЗ Максима Степанова у відставку відправили вчора. Про те, як і чому це відбулося, читайте в репортажі LB.ua "Трое на выход. Как парламент увольнял министров".

Джерела LB.ua 14 травня повідомили, що Ляшко є найбільш імовірним кандидатом на заміну Степанова. Голосування за його призначення, а також нових міністрів інфраструктури та економрозвитку має відбутися 20 травня. Сам Ляшко відмовлявся коментувати інформацію про можливість свого призначення.