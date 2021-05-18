МОЗ підписало зі Світовим банком кредитну угоду на $90 млн

Міністерство охорони здоров’я та Міжнародний банк реконструкції та розвитку, який входить до групи Світового банку, домовились про початок проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні".

Про це повідомляється на сайті МОЗу.

Угоду, яка передбачає отримання Україною 90 млн доларів, підписали міністр Максим Степанов та директор Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Гроші підуть за трьома напрямками:

1,1 млрд грн (40 млн дол) - на підтримку придбання вакцини

850 млн грн (30 млн дол) - на розгортання вакцинації проти COVID-19

550 млн грн (20 млн дол) - на зміцнення спроможності проведення тестування на COVID-19 в Україні.

Угода передбачає, що уряд України фінансуватиме постачання вакцин проти COVID-19 для вразливих груп населення, запровадивши окремий пакет вакцинації в рамках Програми медичних гарантій.

У рамках проєкту відшкодовуватимуться здійснені видатки НСЗУ на вакцинацію 10 мільйонів осіб та забезпечуватиметься ефективне адміністрування вакцинації пріоритетних груп населення як визначено в Дорожній карті з впровадження вакцинації від COVID-19 в Україні.

"Нова позика Світового банку допоможе Україні у проведенні вакцинації та закупівлі вакцин, зокрема, і в рамках глобальної ініціативи COVAX. Україна вже розпочала вакцинацію пріоритетних груп населення, але важливою метою на даному етапі є також прискорення темпів вакцинації зі збереженням фокусу на особах, в групі високого ризику заразитись та розвитку ускладнень від COVID-19", - говорив Банерджі.

Нагадаємо, що на початку травня Світовий банк виділив 200 млн доларів на п'ятирічний проєкт з удосконалення вищої освіти в Україні.