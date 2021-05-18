Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
Чаус записав відеозвернення і пообіцяв викривальні заяви
​"Укрпошта" вирішила купити банк
​"Укрпошта" вирішила купити банк
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
До будинку Кличка прийшли з обшуками, але "в іншу квартиру" (оновлено)
Вихід Білла Гейтса з ради директорів Microsoft був пов'язаний з романом із колегою, – WSJ
Вихід Білла Гейтса з ради директорів Microsoft був пов'язаний з романом із колегою, – WSJ
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Ілон Маск знову обвалив курс біткойна одним твітом
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Журналісти проаналізували телефонні розмови Медведчука за 4 роки
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Пасажир кинувся під поїзд на станції метро "Арсенальна" в Києві (оновлено)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Ізраїль продовжує вести бій. Нові загрози (репортаж)
Павло Хобзей: «Багато предметів — це основне зло старшої школи, адже не мотивує дітей до навчання»
Павло Хобзей: «Багато предметів — це основне зло старшої школи, адже не мотивує дітей до навчання»
ГоловнаСвіт

У Німеччині з червня дозволять вакцинуватися від ковіду всім охочим

Першою дозою в країні щеплено вже 37% жителів, а двома - 11,2%.

У Німеччині з червня дозволять вакцинуватися від ковіду всім охочим
Фото: EPA/UPG

У Німеччині з 7 червня при вакцинації від коронавірусу скасують списки пріоритетності за віком, професією чи наявними хворобами.

Про це оголосив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає DW.

При цьому Шпан попросив жителів ФРН й надалі мати терпіння, оскільки скасування списків пріоритетності не означає, що кожен охочий зможе за кілька днів записатися на щеплення від коронавірусу до свого сімейного лікаря. Кампанія з вакцинації триватиме упродовж літніх місяців як і планувалося, зазначив Шпан.

При цьому у рішенні міністрів зазначається, що землі у центрах вакцинації можуть зберігати пріоритетність у рамках виділених  їм доз вакцин.

До 7 червня у Німеччині заплановано зробити ще 15 млн щеплень від коронавірусу - як першою, так і другою дозами. При цьому багато з них зроблять саме в рамках пріоритетності. Планується, що з 7 червня до вакцинації залучатимуть  лікарів з приватних практик та на підприємствах.

Всього першою дозою у Німеччині щеплено вже 37% жителів країни (30,8 млн), а двома - 11,2% (9,3 млн). Загалом було використано понад 40 млн доз вакцин від коронавірусу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також