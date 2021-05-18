У Німеччині з червня дозволять вакцинуватися від ковіду всім охочим

У Німеччині з 7 червня при вакцинації від коронавірусу скасують списки пріоритетності за віком, професією чи наявними хворобами.

Про це оголосив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає DW.

При цьому Шпан попросив жителів ФРН й надалі мати терпіння, оскільки скасування списків пріоритетності не означає, що кожен охочий зможе за кілька днів записатися на щеплення від коронавірусу до свого сімейного лікаря. Кампанія з вакцинації триватиме упродовж літніх місяців як і планувалося, зазначив Шпан.

При цьому у рішенні міністрів зазначається, що землі у центрах вакцинації можуть зберігати пріоритетність у рамках виділених їм доз вакцин.

До 7 червня у Німеччині заплановано зробити ще 15 млн щеплень від коронавірусу - як першою, так і другою дозами. При цьому багато з них зроблять саме в рамках пріоритетності. Планується, що з 7 червня до вакцинації залучатимуть лікарів з приватних практик та на підприємствах.

Всього першою дозою у Німеччині щеплено вже 37% жителів країни (30,8 млн), а двома - 11,2% (9,3 млн). Загалом було використано понад 40 млн доз вакцин від коронавірусу.