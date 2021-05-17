Колишнього бойовика "ЛНР" засудили за заклики до ліквідації незалежності Латвії

Суд у Ризі заочно засудив колишнього бойовика так званої "ЛНР" члена Націонал-більшовицької партії Бенеса Айо, відомого також під прізвиськом "Чорний Ленін", до двох років і шести місяців в’язниці. Він закликав до ліквідації державної незалежності Латвії, повідомляє Delfi.

Суд визнав колишнього бойовика винним у порушенні статей 81, 82 та 83 Кримінального кодексу Латвії, тобто заклик до силового повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

"Судячи з листів в ЗМІ та публікацій в інтернеті, кілька років він перебував на території так званої "ЛНР". Згідно з даними слідства, Айо брав активну участь в бойових діях на сході України", - зазначили в агентстві.

У березні 2014 року під час кримських подій "Чорний Ленін" приїхав на півострів для допомоги "зеленим чоловічкам". У травні його затримали на українському кордоні і видворили з країни до Великобританії. Незабаром після депортації він повернувся, але вже на Донбас, де приєднався до бойовиків.

Айо з лютого 2015 року перебував у розшуку. З листопада 2019 року він був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу через його участь у війні на Донбасі.

Торік у лютому в Архангельській області РФ за запитом України затримали бойовика "ДНР" Бенеса Айо. Він є уродженцем Латвії, навчався у Великобританії, кілька останніх років воював на боці терористів на Донбасі. Бойовика затримали в селі Яренськ. Він приїхав туди, "щоб підтримати противників будівництва сміттєвого полігону в селищі Шиєс", куди повинні звозити тверді побутові відходи з Москви. Однак Росія не видала бойовика Ризі та надала йому політичний притулок.