Лукашенко дозволив використовувати бойову техніку проти мітингувальників

Силовикам дозволено забороняти громадянам проводити фото і відеозйомку та аудіозапис.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який знімає із силовиків відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті застосування фізичної сили, бойової та спецтехніки, спецзасобів та зброї "з урахуванням обстановки".

Про це повідомляє державне інформаційне агентство БелТА.

Також закон дозволяє проводити особистий огляд громадян і їх речей, транспортних засобів при затриманні. Силовикам дозволено забороняти громадянам проводити фото і відеозйомку та аудіозапис.

Крім того, органи внутрішніх справ наділяються правом застосовувати бойову і спеціальну техніку при припиненні масових заворушень.

Щодо осіб, які підлягають державному захисту, Лукашенко дозволив переведення на іншу службу або роботу, а також зміну зовнішності. Серед цієї категорії осіб - державні службовці, судді, працівники ЗМІ, члени виборчих комісій, а також їхні близькі.

Закон набирає чинності через місяць після його офіційного опублікування.

Нагадаємо, минулого тижня Лукашенко підписав декрет про передачу повноважень у разі його смерті.

Із серпня 2020 року в Мінську та інших великих білоруських містах тривають протести через оголошені результати президентських виборів. За офіційними даними, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Протестувальники не згодні з цими результатами і вимагають нового, вільного голосування.

Країни Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада та Україна не визнали легітимність Лукашенка.