Британія послабила карантинні обмеження і скасувала заборону на виїзд за кордон

Влада Великої Британії з 17 травня послабила обмеження в Англії, Уельсі і більшій частині Шотландії, дозволивши працювати бізнесу і знявши заборону на виїзд за кордон.

Про це повідомляє ВВС.

Як зазначається, жителям цих територій тепер можна збиратися в закритих приміщеннях в кількості двох-шести сімей (залежно від регіону), відвідувати паби та ресторани, кінотеатри, музеї, а також - виїжджати за кордон. Зможуть відкритися музеї, кінотеатри, дитячі ігрові майданчики, театри, концертні зали, спортивні стадіони та готелі.

Також змінюються рекомендації з соціального дистанціювання, а контакт з жителями інших домогосподарств, наприклад обійми, є питанням особистого вибору.

У той же час прем'єр-міністр Борис Джонсон закликав громадян зберігати обережність, дотримуватися дистанції, здавати аналізи двічі на тиждень і робити щеплення від коронавірусу.

"Разом ми досягли ще однієї віхи в нашій дорожній карті виходу з ізоляції, але ми повинні зробити цей наступний крок з великою часткою обережності", - сказав він.

Наразі будь-який мешканець Англії і Шотландії може замовити безкоштовні тести, які дадуть результати через 30 хвилин, навіть якщо у них немає симптомів. В Уельсі та Північній Ірландії вони доступні для певних людей, наприклад для тих, хто не може працювати з дому.

У той же час, у двох регіонах Шотландії - Глазго і Морей - пом'якшені правила не діятимуть після різкого зростання числа випадків. Північна Ірландія перегляне правила ізоляції 20 травня. Очікується, що деякі обмеження можуть бути скасовані вже 24 травня.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що з 17 травня Британія запускає "паспорт вакцинації".