У Києві з коронавірусом госпіталізували 35 осіб

Померла у столиці 21 людина.

У Києві виявили за минулу добу, 15 травня 137 хворих на коронавірус. Померла 21 людина.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Захворіли: 73 жінки віком від 19 до 88 років та 55 чоловіків віком від 23 до 97 років. А також 4 дівчинки від 11 до 16 років і 5 хлопчиків віком від 1 до 15 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 27, у Дарницькому – 25 та в Святошинському районі – 21 випадок.

До лікарень столиці госпіталізували 35 хворих на коронавірус, а також 114 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 369 людей. Загалом коронавірус подолали 132 332 мешканці столиці.

“Усього за період пандемії в місті 4940 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 201 890”, – повідомив мер.

Нагадаємо, у суботу, 15 травня в Україні було зафіксовано 3 620 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 172 дитини та 60 медпрацівників. Летальних випадків – 133.