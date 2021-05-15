До київських лікарень госпіталізували ще 48 хворих на коронавірус

У Києві за минулу добу, 14 травня виявили 544 хворих на коронавірус. Померли 14 людей.

Про повідомив мер Києва Віталій Кличко, йдеться на сайті Київради.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Солом‘янському районі – 112, у Голосіївському – 87 та в Святошинському районі – 77 випадків”, – зазначив міський голова столиці.

Захворіли: 299 жінок віком від 19 до 92 років та 221 чоловік віком від 21 до 86 років. А також 13 дівчаток від одного місяця до 16 років і 11 хлопчиків віком від 1 до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1 002 людини. Загалом коронавірус подолали 131 963 мешканці столиці.

“Усього за період пандемії в місті 4919 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 201 753”, – додав Кличко.

Нагадаємо, у п'ятницю 14 травня в Україні було зареєстровано 6 796 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 347 дітей та 233 медпрацівники. Летальних випадків – 322.