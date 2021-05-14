Вчора, 13 травня, в пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками виявили торт, у середині якого були сигарети.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Кмітливий українець віз до Румунії гостинець – на вигляд звичайний торт «Наполеон», але виявилося, що «кулінарний шедевр» був приготований не за класичним рецептом. Головною сировиною для виготовлення кондитерського виробу були сигарети. Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет. Зверху «солодкий десерт» був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою. Проте, мабуть, такий авторський «кулінарний витвір мистецтва» не потрапить до сторінок збірки рецептів", - йдеться у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Викрии 23-річного буковинця допоміг сканер.

Крім того, ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були знайдені у сумці для перенесення оргтехніки. Товари оцінили на понад 11 тисяч гривень, їх вилучено.

Нагадаємо, у квітні на Закарпатті затримали контрабандистів, які намагалися перемістити партію сигарет дроном.