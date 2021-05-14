Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Печерський райсуд відправив Медведчука під домашній арешт
Новий міністр – нова команда
Новий міністр – нова команда
У пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
АктуальноУ пологових будинках України запустили програму інформування про синдром струшеної дитини
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
НАТО сама решит, что ей делать с Украиной
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
Печерський райсуд почав обирати запобіжний захід Медведчуку. Оновлюється
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
У ДТП на Полтавщині загинула знімальна група телеканалу "НТН"
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
Екснардеп Барна побився з представником "Слуги народу" у прямому ефірі
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
«Червоні лінії» для Кремля, або чому нам треба готуватися до війни
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
Юрий Костюк: «Слуга народа» - сказка о том, что все у нас будет хорошо»
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Українець намагався вивезти до Румунії торт "Наполеон", ​начинений цигарками

Виявити знахідку допоміг сканер.

Українець намагався вивезти до Румунії торт "Наполеон", ​начинений цигарками
Фото: dpsu.gov.ua

 Вчора, 13 травня, в пункті пропуску "Порубне", що на кордоні з Румунією, прикордонники Чернівецького загону спільно з митниками виявили торт, у середині якого були сигарети.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

"Кмітливий українець віз до Румунії гостинець – на вигляд звичайний торт «Наполеон», але виявилося, що «кулінарний шедевр» був приготований не за класичним рецептом. Головною сировиною для виготовлення кондитерського виробу були сигарети. Роль коржів для торта відігравали 79 пачок сигарет. Зверху «солодкий десерт» був змащений заварним кремом з кондитерською присипкою. Проте, мабуть, такий авторський «кулінарний витвір мистецтва» не потрапить до сторінок збірки рецептів", - йдеться у повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Викрии 23-річного буковинця допоміг сканер.

Крім того, ще 79 пачок сигарет, суміш для кальяну та 40 стіків для електронних сигарет були знайдені у сумці для перенесення оргтехніки. Товари оцінили на понад 11 тисяч гривень, їх вилучено.

Нагадаємо, у квітні на Закарпатті затримали контрабандистів, які намагалися перемістити партію сигарет дроном.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також