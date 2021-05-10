Рапіри належать до групи товарно-матеріальних цінностей, заборонених для переміщення через лінію розмежування.

Біля Станиці Луганської, недалеко від контрольного пункту в'їзду-виїзду, прикордонники затримали двох чоловіків, які намагалися перемістити з тимчасово окупованої території понад 2 тис. рапір для фехтування.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

"Двох "фехтувальників", які намагалися пробратися до лінії розмежування через мінні поля, сьогодні на світанку виявили військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил. Завдяки завчасно отриманої інформації від прикордонників Луганського загону, військовослужбовці ОТУ "Північ" і 80 окремої десантно-штурмової бригади на околиці населеного пункту Станиця Луганська, в 500 метрах від КПВВ, виявили двох чоловіків, яких передали прикордонникам відділу "Станиця Луганська", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, чоловіки прямували до лінії розмежування, щоб забрати товар і пізніше за винагороду перемістити його в населений пункт Станиця Луганська.

Зазначається, що 2200 рапір для фехтування в умовленому місці для них залишили жителі тимчасово окупованого Луганська.

"Варто зазначити, що рапіри належать до групи товарно-матеріальних цінностей, заборонених для переміщення через лінію розмежування. Це вже третій випадок припинення правоохоронцями спроб доставити такий товар з тимчасово окупованої території", - повідомили в ДПСУ.

Щодо чоловіків складено адміністративні протоколи за ч.1 ст.204-3 КУпАП (порушення порядку переміщення товарів в район або з району проведення антитерористичної операції). Санкція статті передбачає конфіскацію вилучених товарів.

Нагадаємо, кримінальна відповідальність за ст. 201 "Контрабанда" передбачена за переміщення через митний кордон України поза митним контролем лише культурних цінностей, отруйних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї, боєприпасів і спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

За статтею 201-1 також забороняється переміщення через митний кордон України поза митним контролем лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, необроблених лісоматеріалів, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.