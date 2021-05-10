У Криму знову встановили обладнання з ЄС в обхід санкцій

Кілька років тому обладнання Siemens вже використовували для Криму.

У Криму для водопостачання встановили обладнання німецької компанії Siemens та данської Grundfos. Це відбулося попри заборону на поставку такої техніки до окупованої території, встановлену постановою Ради Європи ще в 2014 році, пише "Настоящее время".

Європейське обладнання "засвітили" в телесюжеті окупаційного телебачення.

"Тут 100% не зрозуміло, яким чином ці насоси потрапили в Крим. Ми бачимо заяву Siemens та Grundfos про те, що вони все дотримали. Про те, що вони зобов'язують контрагентів вказувати, куди буде поставлено устаткування... Але результат видно і санкції порушуються", – заявив редактор антикорупційного російського проєкту Scanner Project Михайло Маглов.

Експредставник президента України в Криму Борис Бабин зазначив, що європейські компанії могли не знати, куди повезуть їхнє обладнання.

Раніше окупаційна влада Криму вже використовувала обладнання Siemens – газові турбіни. Тоді компанія дуже негативно відреагувала на таке використання її техніки.

"Настоящее время" стверджує, що відправило запит до РНБО стосовно того, чи будуть якісь санкції у зв'язку з використанням європейської техніки в Криму, але поки відповіді не отримало. Представництво президента в Криму відповіло, що нині збирає інформацію про порушників, а потім передаватиме її до прокуратури та МЗС.

Нагадаємо, що у 2017 році Росія поставила газові турбіни виробництва німецького Siemens у Крим, на який поширюються санкції Євросоюзу, котрі забороняють європейським компаніям постачання на півострів енергетичних технологій. Siemens визнав, що як мінімум дві з чотирьох газових турбін, поставлених ним для проєкту ТЕС на півострові Тамань, були перенаправлені Росією в Крим, і пообіцяв судитися.

Після цього німецький концерн Siemens подав позов проти компанії "Технопромекспорт".