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З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не було

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію.

З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не було
Фото: vchasnoua.com/

У районі проведення бойових дій на Донбасі від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 8 травня російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор Мар’їнки у Донецькій області. 

Пошкоджено 6 будинків та автомобіль, один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку.

Протягом суботи, 8 травня, у зоні бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

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