З початку доби порушень режиму припинення вогню на Донбасі не було

У районі проведення бойових дій на Донбасі від початку доби, 9 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

“Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 8 травня російсько-окупаційні війська обстріляли житловий сектор Мар’їнки у Донецькій області.

Пошкоджено 6 будинків та автомобіль, один зі снарядів вибухнув за декілька метрів від будинку.

Протягом суботи, 8 травня, у зоні бойових дій на Донбасі збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.