Біля Меморіалу на Могилі невідомого солдата у Парку Вічної Слави у Києві вшановують пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Люди збиралися біля Вічного вогню з самого ранку.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Вони тримають прапори "75 років перемоги", несуть квіти до Меморіалу Вічного вогню, а дехто тримає портрети рідних, які воювали у Другій світовій війні.

Територію навколо меморіалу охороняють правоохоронці, зокрема поліція діалогу. Все спокійно, провокацій не було.

Люди у масках, однак соціальної дистанції не дотримувалися.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Як пише Укрінформ, лунають радянські пісні щодо тих подій, зокрема "День победы", "Катюша" та інші. Тут знаходяться і люди похилого віку із нагородами на одязі. Деякі з громадян мають на одязі нашивку - квітку червоного маку.

Найбільше скупчення людей - біля могили Невідомого солдата.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Lb.ua

Оновлення 13:17. Також відбулася акція прихильників проросійської партії “Опозиційна платформа — За життя”. Колона рушила до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, у неділю, 9 травня, Україна відзначає День перемоги над нацизмом.

В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Зокрема, стаття 436 -1 Кримінального кодексу України встановлює, що виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до 5 років.