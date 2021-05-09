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За порядком 9 травня в Україні стежать 12,5 тис. правоохоронців

Запланована велика кількість автопробігів територією держави.

У День перемоги над нацизмом, 9 травня в Україні заплановано проведення 667 заходів, за участі понад 66,9 тисяч осіб.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий під час селекторної наради оперативних штабів.

“Правопорядок забезпечує понад 12,5 тисяч правоохоронців. Оперативні штаби вже приступили до виконання завдань, всі служби, мобільні резерви, авіаційні підрозділи знаходяться на постійному чергуванні. Прошу з толерантністю відноситися до людей похилого віку”, - зауважив Яровий.

Фото: mvs.gov.ua

Він наголосив, що особлива увага приділятиметься карантинним заходам.

“На місцях поліція має проводити роботу та заздалегідь інформувати громадян про обмеження, які відбуватимуться. Основна відповідальність покладається на поліцію діалогу”, - сказав він.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич зауважив, що сьогодні запланована велика кількість автопробігів територією держави.

“Наразі тільки в м. Києві збирається близько 150 автомобілів, поліція здійснює їх супроводження. Правоохоронці готові забезпечувати правопорядок під час цього заходу”, - сказав Фацевич.

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