У Харкові помер військовий, поранений російським снайпером 28 квітня

Сьогодні, 8 травня у військовому шпиталі у Харкові помер військовий з Полтавщини – старший солдат Віктор Городніченко.
Про це йдеться на Facebook-сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера.
“Йому була надана невідкладна допомога, потім евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер”, – йдеться у повідомленні.
Час і місце віддання військових почестей повідомлять згодом.
Нагадаємо, 6 травня у зоні бойових дій загинули двоє українських військових, ще одного важко поранило.