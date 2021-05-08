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У Харкові помер військовий, поранений російським снайпером 28 квітня

Час і місце віддання військових почестей повідомлять згодом.

Сьогодні, 8 травня у військовому шпиталі у Харкові помер військовий з Полтавщини – старший солдат Віктор Городніченко.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера.

“Йому була надана невідкладна допомога, потім евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше – до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер”, – йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/Poltavskyi.TCK

Час і місце віддання військових почестей повідомлять згодом.

Нагадаємо, 6 травня у зоні бойових дій загинули двоє українських військових, ще одного важко поранило.

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