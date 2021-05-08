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У Карпатах за ніч випало майже 20 см снігу

Температура повітря -3°С.

На горі Піп Іван Чорногірський в Івано-Франківській області у ніч на 8 травня випало до 20 см снігу.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Зранку у цього регіону похмуро з проясненнями, вітер південно-західний 4 м/с.

Температура повітря -3°С.

За даними сніголавинних станцій, 8 травня на високогір’ї Івано-Франківської області і на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується помірна сніголавинна небезпека (2 рівень).

Лавинобезпечно 8-9 травня буде і на високогір’ї західної та центральної частини Закарпаття.

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