Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві перевіряють низку ТЦ та станцій метро через повідомлення про замінування

Правоохоронці працюють над встановленням особи "мінера".

У Києві перевіряють низку ТЦ та станцій метро через повідомлення про замінування
Фото: пресс-служба Нацполиции

Поліція перевіряє інформацію про замінування торгових центрів та станцій метро у Києві.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

Зазначається, що на електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування ряду об’єктів: торгових центрів та станцій метро. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

"Триває перевірка. Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи «мінера»", - йдеться в повідомленні.

Події належним чином зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, 1 квітня поліція Києва отримала листа про нібито замінування усіх лікарень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також