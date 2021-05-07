У Києві перевіряють низку ТЦ та станцій метро через повідомлення про замінування

Поліція перевіряє інформацію про замінування торгових центрів та станцій метро у Києві.
Про це повідомляє пресцентр МВС.
Зазначається, що на електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування ряду об’єктів: торгових центрів та станцій метро. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.
"Триває перевірка. Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи «мінера»", - йдеться в повідомленні.
Події належним чином зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде надана правова кваліфікація.
Нагадаємо, 1 квітня поліція Києва отримала листа про нібито замінування усіх лікарень.