Засуджений у "справі Сенцова" Олексій Чирній вийшов на волю

Олексій Чирній, затриманий по справі кримьского активіста і режисера Олега Сенцова, вийшов на волю після семи років покарань. Йому, як Сенцову та Олександру Кольченку, інкримінували "підготовку терактів на території Криму".

Чирнія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону, повідомила Уповноважена з прав людини Людмила Денісова в Facebook.

"Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму", - зазначила вона.

Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску "Мілове" Луганської області.

Фігурантів справи Сенцова спочатку було восьмеро. ФСБ затримала чотирьох з них: Олег Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Олександр Кольченко - 10 років, Олексій Чирній - сім років, Геннадій Афанасьєв - сім років. Афанасьєва помилували й обміняли в Україні 2016 року. Сенцова і Кольченка обміняли у 2019 році.

На суді Чирній давав свідчення проти Сенцова і пішов на угоди зі слідством. Повідомлялося, що до нього застосовували тортури для "правильних показів". За час перебування в російському СІЗО Чирнія тричі відправляли на проведення стаціонарної психіатричної експертизи.