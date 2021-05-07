Майже половина українців визнають відповідальність СРСР за початок Другої світової війни.

Про це свідчить опитування, яке було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня.

Респондентів питали, чи погоджуються вони з тим, що війна була розв'язана внаслідок змови Гітлера й Сталіна про поділ сфер впливу у Європі та укладенні пакту Молотова-Ріббентропа.

48% учасників опитування відповіли, що згодні з таким твердженням. Не погоджуються з цим 29%, ще 23% не визначилися з відповіддю.

З цією тезою погоджується більшість українців у Західному, Центральному та Південному регіонах, у Східному ж регіоні приблизно однакова кількість тих, хто погоджується і хто не погоджується з тезою про спільну відповідальність двох диктаторів за розв’язування Другої світової війни.

Приблизно така ж кількість українців - 46% - згодні з тим, що СРСР не зміг би виграти війну проти Третього Рейху без допомоги західних союзників з антигітлерівської коаліції. Не погоджуються з цим 35%, ще 19% – не визначилися.

Відносна більшість громадян України вважає, що потрібно відзначати як День пам'яті та примирення 8 травня, так і День перемоги над нацизмом 9 травня. Ще 31% вважає, що Україна має відзначати лише 9 Травня, а близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня. Ще 10% респондентів байдуже.

В опитуванні взяв участь 2021 респондент, теоретична похибка вибірки - 2,3%. Фінансування дослідження здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.

Нагадаємо, 27 січня 2020 року президент Володимир Зеленський сказав, що злочинна змова Третього Рейху і Радянського Союзу в 1939 році призвела до початку Другої світової війни і дозволила запустити маховик Голокосту.

Росія вкрай негативно відреагувала на ці слова, і речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що "мільйони українців" не підтримують позиції Зеленського.