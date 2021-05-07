Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Ахметов за рік наростив статки у 2,7 разу, а Порошенко вибув з трійки найбагатших українців, – Forbes
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Компанія Ілона Маска вперше посадила без вибуху корабель Starship
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Гривня йде в «цифру»: навіщо Україні власна електронна валюта
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Мішкіна і Чепігу підвищили, вони зараз працюють на Кремль, - Грозєв
Вони вбивають і в Африці
Вони вбивають і в Африці
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Угроза РФ, модернизация «Минска», НАТО и коррупция. Какие сигналы Блинкен передал Зеленскому
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Порошенко зустрівся із Держсекретарем США Ентоні Блінкеном
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Кличко зустрівся з Блінкеном і Нуланд, – джерела
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
Доклад Пентагона и угроза России. Холодная война 2.0
ГоловнаСуспільствоПодії

Двох киян затримали за підозрою у спаленні людини

Жертвою злочину став бездомний.

Двох киян затримали за підозрою у спаленні людини
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Національна поліція затримала двох жителів Києва за підозрою у спаленні людини.

Про жорстоке вбивство, яке сталося ввечері 6 травня на проспекті Гонгадзе, повідомляється на сайті поліції.

"Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їх місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні", - розказав про обставини злочину начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Підозрювані - молоді люди 1997 та 2002 року народження без кримінального минулого.

Тепер їм загрожує довічне ув'язнення за групове умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою та з особливою жорстокістю (ч.2 ст.15 п.4, 12 ст.115 Кримінального кодексу).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, що останнім часом в Києві стався цілий ряд резонансних жорстоких убивств.

28 квітня у Голосіївському районі знайшли сумку з розчленованим тілом місцевого жителя, якого під час сварки вбив знайомий. А за кілька днів перед тим за підозрою у вбивстві своїх батьків та молодшого брата затримали 16-річного жителя Дарницького району.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також