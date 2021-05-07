Двох киян затримали за підозрою у спаленні людини

Національна поліція затримала двох жителів Києва за підозрою у спаленні людини.

Про жорстоке вбивство, яке сталося ввечері 6 травня на проспекті Гонгадзе, повідомляється на сайті поліції.

"Ми встановили, що у недобудову до 41-річного чоловіка прийшли двоє місцевих мешканців, які спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили. Упродовж двох годин ми встановили особи цих чоловіків та затримали за їх місцем мешкання. Свої дії затримані пояснили тим, що потерпілий начебто образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні", - розказав про обставини злочину начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Підозрювані - молоді люди 1997 та 2002 року народження без кримінального минулого.

Тепер їм загрожує довічне ув'язнення за групове умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою та з особливою жорстокістю (ч.2 ст.15 п.4, 12 ст.115 Кримінального кодексу).

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Нагадаємо, що останнім часом в Києві стався цілий ряд резонансних жорстоких убивств.

28 квітня у Голосіївському районі знайшли сумку з розчленованим тілом місцевого жителя, якого під час сварки вбив знайомий. А за кілька днів перед тим за підозрою у вбивстві своїх батьків та молодшого брата затримали 16-річного жителя Дарницького району.